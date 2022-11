Calciomercato Milan, una big della Liga piomba su Leao!

L’ottimo avvio di campionato di Rafael Leao, nonostante le ultime prestazioni sottotono, sta portando il giocatore portoghese su molti dei taccuini delle squadre più importanti al mondo.

Una di queste è il Real Madrid con Carlo Ancelotti che ha già espresso al presidente dei Blancos Florentino Perez due nomi dalla Serie A da portare al Bernabeu già nel mercato invernale.

Calciomercato Milan – Il Real Madrid su Leao

Stando al quotidiano sportivo spagnolo Sport Carlo Ancelotti avrebbe già presentato la propria “lista dei desideri” a Florentino Perez per la sessione invernale di calciomercato.

Leao Real Madrid Milan

Due nomi di Serie A spiccano su tutti gli altri: Victor Osihmen, centravanti nigeriano del Napoli, e Rafael Leao del Milan. Entrambi sarebbero utili all’allenatore ex Milan per poter far rifiatare Karim Benzema durante il resto della stagione.

Calciomercato Milan – La preferenza tra Leao e Osihmen

Il giornale riporta che tra i due top player di Serie A il Real Madrid sarebbe più propenso all’acquisto del talento portoghese in seguito alle difficoltà nel trovare un punto di incontro per il rinnovo di contratto col Milan.

Giacomo Pio Impastato