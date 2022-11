Sei qui: Home » Copertina » Calciomercato Milan, occasione a parametro zero: gioca nel Lione!

Grande occasione per la prossima finestra di mercato. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Houssem Aouar sarebbe stato proposto al Milan dall’agenzia Stellar Group, la stessa che ha da poco chiuso la trattativa con i rossoneri per il rinnovo di Kalulu.

Aouar, dubbio rinnovo: la situazione con il Lione

Il centrocampista del Lione è in scadenza di contratto: difficilmente rinnoverà con il club francese. Questo ovviamente rappresenta uno scenario molto importante per la trattativa: il giocatore verrebbe ingaggiato a parametro zero, senza dover pagare il costo del cartellino, di circa 20 milioni.

Non solo Milan su Aouar: piace alla Roma!

Su di lui c’è anche un’altra italiana, la Roma di Jose Mourinho. Già la scorsa estate il suo nome era stato accostato ai giallorossi, che hanno poi deciso di puntare su Wijnaldum.

Sicuramente la Roma tra gennaio e la sessione estiva farà un colpo in quella zona di campo. L’altro candidato è Frattesi, di cui Thiago Pinto ha più volte detto di essere un grande estimatore.

Se la Roma dovesse effettivamente affondare il colpo per il centrocampista del Sassuolo, il Milan avrebbe allora strada spianata per trattare Aouar.