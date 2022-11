Calciomercato Milan, piace il talento del Barcellona: contatti avviati con l’agente

Il Milan lavora sul mercato in vista della sessione invernale che inizierà subito dopo la fine dei mondiali. Secondo calciomercato.com, la dirigenza rossonera vorrebbe portare a Milanello Alejandro Balde, terzino sinistro del Barcellona che ha alla sola età di 19 anni si è già messo sotto tutti i riflettori con il club blaugrana.

Ben 3 assist in 12 presenze nel campionato spagnolo, mica male per un ragazzo alle prime armi che vanta già una certa esperienza in Champions e ha esordito nella prima dei Mondiali della sua Spagna contro la Costa Rica. Già in passato i rossoneri lo avevano cercato, ma poi non se ne fece più nulla. Due anni dopo Maldini e Massara si sono rimessi a lavoro per lo spagnolo contattando il suo entourage dato il ritardo nel trovare un accordo per il prolungamento del contratto con la squadra di Laporta e Xavi.

Alex Balde

Il club di via Aldo Rossi resta alla finestra, sperando di riuscire a strappare un ‘sì’ tanto atteso. Balde è un giocatore molto duttile: il ruolo naturale è quello di terzino sinistro, ma può adattarsi anche a destra o come laterale alto a sinistra. L’obiettivo è quello di migliorare la qualità della rosa anche in panchina sperando di arrivare più forti agli ottavi di Champions League contro il Tottenham e nella corsa scudetto contro Napoli, Inter e Juventus.