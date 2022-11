Sei qui: Home » News » Non solo Ziyech, nel mirino un altro esterno del Chelsea: è duello con la Juve!

La ricerca di Maldini e Massara ad alcuni profili in grado di rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli non si ferma.

Diversi sono gli obiettivi della dirigenza per le prossime sessioni di mercato: dal difensore centrale al mediano di qualità che possa far rifiatare Bennacer, fino ad arrivare all’esterno destro.

Proprio per quest’ultimo ruolo – dove Saelemaekers e Messias non garantiscono un rendimento costante – non mancano i nomi nella lista dei due ds rossoneri.

Da Asensio a Ziyech, passando per Nico Gonzalez e l’ultima grande suggestione dal Chelsea: Christian Pulisic.

Pulisic-Milan, è duello con la Juventus

Stando a quanto riferito dal quotidiano britannico “Daily Mail“, infatti, il Milan sarebbe sulle tracce del giovane attaccante statunitense, attualmente ai Mondiali con la sua Nazionale.

L’ex giocatore del Borussia Dortmund intriga sia per la sua duttilità tattica – può giocare a destra, a sinistra, ed eventualmente anche come trequartista – che per la giovane età, classe 1998.

Quello che spaventa è il prezzo per cui il Chelsea potrebbe farlo partire – non meno di 40 milioni di euro – e soprattutto la concorrenza spietata di Juventus, Arsenal, Newcastle e Manchester United.