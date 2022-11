Calciomercato Milan, Ziyech nel mirino: due rossoneri potrebbero partire

Il calciomercato di gennaio, mai come quest’anno, avrà un ruolo importante, questo perché le squadre hanno bisogno di molti rinforzi anche a causa del mondiale Qatariota che porterà via moltissime energie, sia fisiche che mentali, ai calciatori coinvolti.

La sessione inizierà ufficialmente in data 2 gennaio ma i dirigenti avranno modo di preparare i colpi con molto anticipo, visto che dovranno, e potranno, pensare solo al mercato a causa dell’assenza del campionato che distoglierà l’attenzione dalle situazioni di campo.

Proprio per questo motivo, i dirigenti rossoneri sono già al lavoro per una piccola “rivoluzione” che vedrà coinvolti 3 giocatori: Hakim Ziyech, Fode Ballo Touré e Yacine Adli.

Milan Adli Calciomercato

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il marocchino resta sempre in cima alla lista dei desideri di Maldini e Massara che faranno di tutto per portare sulla sponda rossonera del naviglio il numero 22 del Chelsea.

Discorso diverso per Adli e Ballo Touré, i due infatti sarebbero in uscita dal Milan con il senegalese che piace moltissimo in Ligue 1 e che potrebbe essere ceduto anche a titolo definitivo.

Discorso differente per il centrocampista che potrebbe lasciare, ma solo in prestito e probabilmente in Serie A.

Il calciomercato non è ancora realmente iniziato, ma si prospetta letteralmente di fuoco per il Milan.

Andrea Mariotti