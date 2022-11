Nella giornata di ieri sono andati in scena i sorteggi per gli ottavi di finale della Uefa Champions League 2022/2023. Urna benevola per Milan, Inter e Napoli che affronteranno rispettivamente Tottenham, Porto ed Eintracht Francoforte. Gare non semplici ma sulla carta abbordabili per le formazioni italiane che aspirano a passare il turno.

Da pochi istanti è stato diramato il programma delle gare che verranno trasmesse in esclusiva su Prime Video per questo turno della massima competizione europea.

Milan Champions League

Tottenham-Milan su Prime

Il match Tottenham-Milan nella fattispecie verrà trasmesso in esclusiva sulla piattaforma streaming. La gara di ritorno in programma mercoledì 8 marzo 2023 alle ore 21:00. Come di consueto su Prime andrà in onda una gara del mercoledì.

Il Milan tornato agli ottavi di Champions dopo anni proverà a superare l’ex nerazzurro Conte.

Il programma completo

Questa la programmazione completa di Amazon Prime Video per gli ottavi di finale di Champions League:

mercoledì 15 febbraio 2023, ore 21 – Borussia Dortmund-Chelsea;

mercoledì 22 febbraio 2023, ore 21 – Inter-Porto;

mercoledì 8 marzo 2023, ore 21 – Tottenham-Milan;

mercoledì 15 marzo 2023, ore 21 – Napoli-Eintracht Francoforte.