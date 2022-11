Sei qui: Home » News » De Ketelaere, arriva la provocazione: “Mandatelo in prestito!”

Charles De Ketelaere è stato sicuramente l’acquisto più importante dell’ultima sessione di mercato del Milan, considerando la lunga trattativa, la cifra spesa e anche il talento del giocatore belga.

Però le aspettative create su di lui al momento non sono state rispettate, con tante, anche troppe, prestazioni negative.

De Ketelaere – La provocazione

Il giornalista Fabio Ravezzani ha voluto provocare l’ambiente milanista con queste dichiarazioni su Twitter:

“La crisi psicologica di CDK è tanto profonda (peggiora con le partite anziché migliorare) che a fine gennaio se fosse ancora così potrebbe essere presa in esame l’ipotesi di un prestito a un medio club di A per consentirgli di tornare ai suoi livelli senza troppi stress”.

De Ketelaere provocazione

De Ketelaere – L’ipotesi del prestito

L’ipotesi di un prestito, magari in una squadra di media classifica italiana, potrebbe rivelarsi un’idea concreta appunto per far tornare il giocatore sereno dopo che, forse, sta risentendo della troppa pressione che caratterizza l’ambiente rossonero, considerando anche il titolo di Campioni d’Italia che porta la squadra e che è da riconfermare.

Giacomo Pio Impastato