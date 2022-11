L’evoluzione di Tonali, colui che si è preso il Milan con coraggio, lavoro e sudore

Ieri sera, per l’ennesima volta, Sandro Tonali è stato decisivo. Non fa più notizia, dopo che nel finale di stagione, l’anno scorso, ha deciso diverse partite, come ad esempio contro la Lazio o il Verona.

L’arrivo di Sandro Tonali al Milan

Prima di andare avanti, riavvolgiamo un attimo il nastro. Sandro Tonali il 9 settembre del 2020 è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan, in prestito dal Brescia. Uno dei migliori giovani in circolazione, con il giocatore che ha scelto i rossoneri coinvolto dalla sua fede rossonera ormai risaputa.

Sandro Tonali, Milan

Una stagione d’esordio da dimenticare

Un inizio sicuramente non facile. Panchinaro fisso di Kessie e Bennacer, non riesce ad incidere sui match. Etichettato subito come un flop, come il solito giovane troppo pompato dai media.

Il riscatto del Milan e la rivincita di Tonali

Viene riscattato per circa 14.5 milioni di euro, da lì la situazione cambia. Trova fiducia e comincia a prendersi il Milan, Stefano Pioli e i tifosi rossoneri.

Ieri sera Tonali ha inventato un assist magico per Olivier Giroud, risultando ancora una volta decisivo sia in fase difensiva, che in fase di manovra offensiva. Un centrocampista in fase di netta evoluzione, che comincia a diventare un giocatore completo, del resto, sono poche le caratteristiche che gli mancano.