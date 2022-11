Galliani: “Io e Berlusconi lo avremmo voluto al Milan!”: il retroscena sull’allenatore

Adriano Galliani e Silvio Berlusconi, un rapporto che va avanti da trentasei anni circa. Prima al Milan, adesso al Monza.

In rossonero trentuno anni di trionfi, anni in cui il club ha vissuto i momenti più gloriosi della sua storia.

Otto campionati italiani, una Coppa Italia, sette Supercoppe italiane, cinque Champions League, due Coppe Intercontinentali, cinque Supercoppe UEFA e una Coppa del mondo per club FIFA, per un totale di ben ventinove trofei ufficiali.

Adesso la loro collaborazione pure. Berlusconi nel 2018 è diventato proprietario del Monza e Adriano Galliani viene nominato amministratore delegato. La storia si ripete.

Difficile pensare possano ripetere quanto fatto con il Milan, diciamo impossibile, ma hanno già fatto qualcosa di grande, riuscendo a portare, nel giro di soli quattro anni, i brianzoli in Serie A per la prima volta nella loro storia.

Adriano Galliani premiato domenica sera durante la cerimonia del Premio Viareggio Sport – Gherardo Gioe, ha racconto un interessante retroscena che risale ai tempi del Milan.

Galliani: “Io e Berlusconi volevamo Lippi al Milan!”

Getty Images, Lippi, allenatore, Cina

Il retroscena di Adriano Galliani, ai tempi del Milan, su Marcello Lippi: “Ai tempi in cui ero al Milan con il presidente Silvio Berlusconi avremmo voluto Marcello Lippi in rossonero, non ci siamo riusciti e questo mi è dispiaciuto perché siamo amici da lungo tempo e da avversari ci siamo sempre rispettati“, a riportarlo è sportmediaset.it.