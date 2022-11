Globe Soccer Awards 2022, Maldini e Massara vincono un importante premio

Paolo Maldini e Ricky Massara sono stati nominati Migliori dirigenti sportivi dell’anno ai Globe Soccer Awards. Premio consegnato a Dubai quest’oggi.

Premio ricevuto per la stagione del Milan, Campione d’Italia 2021/2022, ma soprattutto anche per la bravura dei due dirigenti nel risanare il bilancio del club rossonero.

Protagonisti anche sul mercato con acquisti che hanno aiutato il club rossonero a tornare in alto in Italia.

Globe Soccer Awards 2022 – Il commento di Maldini

Paolo Maldini dopo aver ricevuto il premio ha così risposto alla domanda della presentatrice:

“Grazie, è un grande onore per me. Abbiamo una visione comune io e Ricky e condividiamo i valori della vita in generale”.

Globe Soccer Awards 2022

Globe Soccer Awards – Le nomination per il Milan

Nell’ambiente rossonero non finiscono qui le nomination, infatti ancora devono essere assegnati i premi come Miglior allenatore a cui è candidato Stefano Pioli, come Miglior club e come Miglior presidente con Paolo Scaroni.

Anche queste convocazioni sono frutto della grande stagione giocata dal Milan l’anno scorso culminata con la vittoria dello Scudetto.

Giacomo Pio Impastato