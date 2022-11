Gotti svela un retroscena su Maldini: è accaduto prima della partita

Intervenuto in conferenza stampa, Luca Gotti, tecnico dello Spezia, ha analizzato così la sconfitta per 2-1 a San Siro contro il Milan.

Sulle tre sconfitte subite al 90′ in questa stagione:

“Questa è la terza partita contro il Milan di Pioli, la prima finì 3-2 per loro con gol Rebic all’89’. La seconda termina 1-1 con un rigore alla fine. Stasera uguale. Non posso dire nulla ad un giovane che ha commesso un errore, era entrato molto bene, mi dispiace per lui”.

Sulle prossime partita:

“Abbiamo due partite ravvicinate da qui alla sosta, dispiace non poterle preparare al meglio, con tutti gli effettivi. La crescita della squadra mi piace molto, dobbiamo tenerci questa voglia. C’è rammarico per come l’abbiamo persa, considerando anche quella contro la Fiorentina. Se continuiamo così arriveranno altri risultati”.

Sulla partita:

“Li abbiamo pressati troppo alti, Diaz aveva troppo campo tra difesa e centrocampo. Gradualmente ci siamo messi meglio, poi nella fase centrale e nella fase finale del primo tempo ci sono state prodezze individuali dei giocatori del Milan, lì possiamo farci poco, sono grandi campioni. Abbiamo comunque provato a fare la nostra partita, potevamo fare più gol”.

Sulla mancanza di equilibrio:

“Ci sta, abbiamo giocato contro il Milan, il tipo di avversario ti porta a dover gestire momenti complicati, tanti 1 vs 1. Ci abbiamo provato nei 90 minuti, non è sempre possibile”.

Su Maldini:

“Non gliel’ho detto che avrebbe giocato, non volevo la giocasse mentalmente prima di entrare. Dopo aver dato la formazione mi sono fermato con lui 30 secondi per parlare, gli ho spiegato cosa avrebbe dovuto fare. Mi è piaciuto molto, si è mosso molto bene, ha aiutato anche in fase difensiva”.