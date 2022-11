Gravina alle big della Serie A: “Bisogna avere più fiducia sui giovani italiani”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è intervenuto durante un convegno sulla Juventus Next Gen all’Allianz Stadium, dove ha parlato dei giovani e della capacità dei bianconeri di valorizzarli:

Gravina: “Bisogna accelerare un processo di rinnovamento”

“La Juventus ha schierato 97 giocatori nella Next Gen. Bisogna accelerare un processo di rinnovamento. I calciatori under 21 in Serie A sono, però, l’1,9%. Un progetto legato alla valorizzazione dei giovani è quasi nullo: sia per l’Italia sia per il patrimonio delle squadre”.

Gravina Juventus Next Gen

“Il progetto delle seconde squadre era molto acerbo. Gli effetti positivi delle squadre che lo hanno fatto, però, sono stati tanti. La mia preoccupazione è legato sempre ai numeri: siamo passati dai 34000 minuti giocati dei nostri giovani, alla metà. Il minutaggio medio italiano in Champions di un giovane è 5 minuti mentre in Francia è di 5000 minuti. Poi se il Portogallo elimina l’Italia all’Europeo u21 non c’è da sorprendersi“.

Gravina: “Il modello tedesco è quello più vicino a noi”

“Si deve avere maggiore visione e fiducia sui giovani italiani: bisogna capire se nel 2018 le norme attuate per i giovani sono ancora buone o vanno riviste. Alcuni aspetti vanno rivisti: la tassa d’iscrizione è particolarmente elevata. Il modello tedesco, poi, è quello a noi più vicino dato che le squadre sono valorizzate dalla terza serie“.