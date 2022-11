Ibrahimovic carica il Derby: “Fischi dai tifosi dell’Inter? Godo, mi caricano”

In casa Milan c’è grande attesa per scoprire quando Zlatan Ibrahimovic potrà tornare a disposizione di Stefano Pioli. Con il 2023 alle porte, però, il rientro in campo dello svedese sembrerebbe essere più vicino.

Nel secondo episodio “On the Pitch – Derby di Milano”, Ibrahimovic si è soffermato a parlare del Derby contro l’Inter e ha rivelato quelle che sono le sensazioni che prova durante la gara, ma non solo.

Ibrahimovic Milan Derby

Le dichiarazioni di Ibrahimovic

“Ci sono tante voci prima del derby. I media parlano tanto e poi i giocatori che hanno giocato prima all’Inter e poi al Milan. Quando entri ti fischiano, però è il momento in cui godo, il momento in cui mi sento vivo. Perché di là nessuno mi ferma, più fischiano meglio è. Preferisco che mi fischino invece di applaudirmi, perché così mi carica di più. In tutta la mia carriera erano sempre contro di me, non in favore. Allora preferisco così perché mi carica di più. E se riesco a fare un gol o a vincere è il miglior feeling che ci possa essere. Per quello giocare contro l’Inter è un bel feeling. Ovvio che è una partita differente, ma non devi perdere l’equilibrio perché devi essere concentrato e fare quello che fai di solito senza perdere equilibrio o entrare troppo carico. Però succede anche questo perché se non hai tanta esperienza succede, dopo hai più controllo. Dopo ci sono giocatori che sentono la partita in modo particolare, quando entrano perdono il controllo. Succede anche questo”.

Nicola Morisco