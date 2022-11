Jorginho è ancora un’occasione per il Milan? Offerta monstre, i dettagli

Sono settimane di riflessione in casa Milan. La società è al lavoro per capire come rinforzare la squadra in occasione della sosta per i Mondiali e, stando alle ultime indiscrezioni, uno dei reparti che Maldini e Massara cercheranno di puntellare maggiormente sarà il centrocampo. Da tempo, infatti, uno dei nomi più discussi è senza dubbio quello di Jorginho, il cui contratto con il Chelsea è in scadenza nel 2023.

Situazione molto complicata

Nonostante l’interesse del Milan, però, il centrocampista della nazionale italiana avrebbe fatto sapere di voler rinnovare il suo contratto per rimanere a giocare in Premier League con il Chelsea. Tuttavia, però, Jorginho ha chiesto delle garanzie importanti a livello economico.

Ingaggio raddoppiato?

Secondo quanto riportato da Sport, Jorginho e il suo agente avrebbero chiesto un ingaggio pari a 12 milioni di euro a stagione. Praticamente il doppio rispetto a quanto guadagna ora. Vedremo, dunque, se nei prossimi giorni il Chelsea accetterà oppure no la richiesta del calciatore. Il Milan, intanto, rimane alla finestra e attende sviluppi positivi da Londra.

Nicola Morisco