Kessié potrebbe tornare in Serie A, pronto lo sgarbo al Milan?

Non è una novità che l’Inter di Beppe Marotta stia cercando un centrocampista per completare il reparto nello scacchiere di mister Simone Inzaghi. Il calciomercato di gennaio potrebbe essere l’occasione per trovare l’identikit perfetto da affiancare agli inamovibili Barella e Brozovic.

Inter, sgarbo al Milan: si pensa a Kessie

Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, il profilo adatto potrebbe essere proprio un giocatore che ha vestito la maglia del Milan per 5 anni: Franck Kessié. L’ivoriano non sta trovando molto spazio al Barcellona e potrebbe rilanciarsi in maglia nerazzurra.

Franck Kessié, FC Barcelona

I numeri di Kessie con il Barcellona

Fino ad ora, il centrocampista ex Milan ha collezionato 1 gol in 15 presenze con la maglia blaugrana e potrebbe scegliere una piazza come l’Inter per mettersi in gioco e rilanciarsi.

Non è la prima volta che Kessié viene accostato all’Inter. Ci furono delle voci e indiscrezioni ai tempi dell’Atalanta, quando i nerazzurri si combattevano il giocatore con il Milan. Durante l’era Conte-Inter, l’ivoriano era il profilo preferito del tecnico ormai al Tottenham. Anche prima di firmare a parametro zero con il Barcellona, ci furono delle voci che lo avvicinavano ai nerazzurri.