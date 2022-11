L’ex Milan è sicuro: “De Ketelaere seconda scelta, è mancato quando serviva!”

L’inizio di stagione di Charles De Ketelaere non è certamente stato quello che i milanisti speravano. Da gioiello ad oggetto misterioso, il trequartista belga sta faticando a trovare spazio anche con la sua nazionale nei Mondiali in Qatar. Per lui attualmente sono zero i minuti disputati nelle prime due partite.

Sull’ex giovane fantasista del Brugge si è espresso un ex calciatore del Milan, ovvero Luca Antonini.

L’ex terzino rossonero, ospite sul canale Youtube del giornalista Mauro Suma, ha affermato:

“Sappiamo che questo è un campionato strano, giocare così tante partite ravvicinate e con l’obiettivo di superare i gironi ha portato tutte le squadre a spremere gran parte della rosa e a sfruttare poco le seconde scelte.“

Charles De Ketelaere Milan

Antonini poi continua: “Inevitabilmente le seconde scelte sono venuto a mancare quando sarebbero servite, come De Ketelaere: mi piace tantissimo, ma non è entrato al 100% nella mentalità Milan e nel calcio italiano.

Credo che nella seconda parte possa prendere anche più confidenza e per il Milan aver un giocatore importante e spingere a fare qualcosa di più in campionato“.