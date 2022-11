Marotta sul nuovo San Siro: “È in fase di stallo per un motivo”

Giuseppe Marotta attuale amministratore delegato dell’Inter, ha parlato a Radio Rai nella trasmissione Radio Anch’io Sport. L’ex direttore sportivo bianconero tra i tanti argomenti ha parlato anche del nuovo stadio e dei tanti costi che un club di Serie A deve affrontare.

L’Intervista

Il calcio deve ridurre i costi?

“Dobbiamo analizzare molte cose, a partire dalle cose che riguardano l’Italia e quelle che riguardano l’Europa. In alcuni Paesi salgono i ricavi, qui da noi le cose vanno molto peggio e si vede anche dai risultati che otteniamo in campo europeo. Non siamo più competitivi, non ci sono i grandi gruppi industriali italiani. La cosa certa è che dobbiamo guardare alla sostenibilità e se non riusciamo a far investire gli altri dobbiamo per forza ridurre i costi”.

Sul nuovo stadio che Inter e Milan condivideranno: “Ci sono solo 4 stadi di proprietà in Serie A, molti altri stadi hanno un’età altissima e dobbiamo porre rimedio a questo. Ci sono difficoltà burocratiche, servirebbe un iter più fluido. La situazione, curata da Antonello, è di stallo. Spero si possa risolvere presto”.