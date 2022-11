Sei qui: Home » News » Milan-Fiorentina, tre assenza pesanti per Italiano: i convocati

La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per l’ultimo match del 2022 delle due compagini a San Siro.

Milan e Fiorentina si sfideranno nella casa dei rossoneri per la gara valida per la quindicesima giornata di Serie A prima della lunghissima sosta per i mondiali.

I rossoneri di Stefano Pioli sono alla ricerca di una vittoria dopo il pari guadagnato sul campo della Cremonese. Il Napoli ora dista 11 punti e per tornare a 8 lunghezze servirà il miglior Milan. La Fiorentina, dal canto suo, si è ripresa dopo un brutto avvio di stagione.

Italiano Milan Fiorentina

Fiorentina, Zurkowski tra gli assenti

Come comunicato dal club Fiorentina, questa di seguito la lista dei convocati per il match di domani pomeriggio a San Siro contro il Milan.

Portieri: Cerofolini, Gollini, Terracciano

Difensori: Biraghi, Dodo, Igor, Quarta, Milenkovic, Ranieri, Terzic, Venuti

Centrocampisti: Amrabat, Barak, Bianco, Bonaventura, Duncan, Maleh, Mandragora

Attaccanti: Ikone, Jovic, Kouame, Cabral, Saponara

Gli assenti sono tre, indisponibilità tutte pesanti. Salteranno infatti il match Nico Gonzalez, Riccardo Sottil e Szymon Zurkowski.