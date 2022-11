Milan, il giornalista è sicuro: “”Lo Spezia non darà campo ai rossoneri!”

L’opinionista sportivo Stefano De Grandis, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per dire la sua sul momento passato dal Milan di mister Pioli, che arriva da una sconfitta in campionato contro il Torino ma dalla vittoria importante di Champions League contro il Salisbrugo.

Milan, che gruppo: le parole di De Grandis

“Il Milan ha un grande collettivo, c’è empatia fra i giocatori. La squadra ha tante alternative ma ci sono alcuni giocatori più forti di quelli che stanno in panchina. Per esempio, credo che Krunic sia la riserva di Tonali ma nonostante questo sta facendo bene. La squadra di Pioli ha il merito di annientare le difficoltà, è questo il merito del gruppo rossonero. “Lo Spezia deve fare punti. Gotti non sta lavorando male ma ha raccolto poco ed è in difficoltà. Per questo oggi non darà campo al Milan”.

Milan-Spezia 2021/22

Tra poche ore i rossoneri scenderanno in campo contro lo Spezia per prendersi anche una sorta di vendetta personale dopo ciò che accadde nella stessa partita a San Siro durante la scorsa stagione. L’arbitro Serra non diede il vantaggio ai rossoneri che erano riusciti con Messias a concludere in rete, recando un possibile danno al Diavolo per la lotta scudetto poi comunque vinta. Pioli ha deciso di schierare un po’ di turnover dati i tanti impegni ravvicinati: in settimana ci sarà anche la sfida contro la Cremonese.