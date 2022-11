Il Milan, alla sosta per il Mondiale in Qatar, si trova al secondo posto in classifica ed agli ottavi di Champions League dove il prossimo 14 febbraio affronterà il Tottenham di Antonio Conte.

Numerose sono state le assenze per infortunio in quest’inizio di stagione per i rossoneri; infatti, Stefano Pioli, non ha mai avuto la rosa completa a disposizione. Il reparto maggiormente colpito è stato quello della fascia destra del campo dove tre giocatori sono stati ai box per diverse partite: Calabria, Saelemaekers e Florenzi.

Saelemaekers Calabria Milan

Il mister Stefano Pioli può sorridere. Calabria e Saelemaekers saranno a pieno regime al rientro della sosta per il Mondiale. Per quanto riguarda Florenzi ci vorrà ancora un po’ di pazienza: il terzino italiano tornerà in campo a febbraio.

I rientri di questi due giocatori saranno fondamentali permetteranno al tecnico milanista di riavere innanzitutto il suo terzino destro titolare e una valida alternativa più avanti a Junior Messias. Vista la grande mole di impegni e l’ingente numero di partite ravvicinate è essenziale avere una rosa lunga che permetta a tutti i giocatori di riposare.