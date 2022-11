Sei qui: Home » News » Milan, pronto il rinnovo per Giroud: i dettagli

Anche in questa stagione Olivier Giroud si è confermato un pilastro insostituibile per il Milan. Ieri sera la sua assenza contro la Cremonese si è fatta sentire, con i rossoneri che non sono riusciti ad andare oltre lo 0-0.

Se tutto dovesse andare secondo i piani, il francese sarà convocato dalla sua Nazionale e proverà a difendere il titolo Mondiale, conquistato da protagonista nel 2018.

La stagione di Giroud con il Milan è stata fino ad ora più che positiva, con il transalpino che ha segnato 9 gol in 18 presenze (5 in Serie A, 4 in Champions League).

Giroud, si cerca il rinnovo fino al 2024

Il contratto del bomber ex Arsenal, attualmente in essere con l’AC Milan, scadrà al termine di questa stagione.

FOTO: Getty – Milan Giroud

È difficile intavolare trattative con un Mondiale di mezzo, ma al termine di quest’ultimo certamente si inizierà ad approfondire i discorsi per il rinnovo.

Come riferisce l’esperto di mercato Fabrizio Romano, il Milan vuole estendere il contratto di Giroud per un altro anno, prolungando il rapporto con il francese fino a giugno 2024.