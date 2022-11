Il Milan con Skrill regala allenamenti e coaching a Milanello: l’iniziativa

Iniziativa clamorosa quella ideata dal Milan e da Skrill che regalerà a 4 tifosi rossoneri la possibilità di allenarsi con la squadra Campione d’Italia e a Milanello e di ricevere un coaching con due leggende rossonere.

Ecco il comunicato ufficiale dell’iniziativa di Skrill:

“Skrill, Official Global Payments Partner di AC Milan, dà il via alla fase finale di #ForzaSkrillan, l’esclusiva iniziativa organizzata insieme ad AC Milan per permettere a tutti gli appassionati di calcio di avere la possibilità di unirsi alla squadra Campione d’Italia, allenarsi e giocare a Milanello e, per chi vincerà la sfida finale, vivere un’esperienza unica a contatto con i giocatori rossoneri.

Quattro puntate del format #ForzaSkrillan che, a partire dallo scorso 4 novembre e per tutti i venerdì del mese, andranno in onda alle ore 18.30 sul sito Skrill.com/forzaskrillan per seguire i concorrenti nel dietro le quinte di Milanello e vivere l’esperienza di coaching delle leggende milaniste Franco Baresi e Daniele Massaro, fino a conoscere chi si porterà a casa l’ambito premio: la possibilità di seguire la squadra in occasione di un’esclusiva trasferta europea.

Cosa succederà nella miniserie #ForzaSkrillan? I dieci tifosi che hanno passato la prima fase del contest terminato lo scorso luglio si recheranno a Milanello per allenarsi e giocare un match 5 contro 5, sotto la supervisione delle leggende rossonere Baresi e Massaro. I cinque componenti della squadra vincitrice si sfideranno poi ai rigori nella fase finale che decreterà il vincitore, sotto gli occhi attenti di alcuni giocatori rossoneri della prima squadra maschile.

In palio, la possibilità di volare con la squadra in una trasferta europea, vivendo da vicino un’esperienza esclusiva con la propria squadra del cuore.

Questo progetto si inserisce all’interno della partnership tra AC Milan e Skrill iniziata nel maggio 2020 e che già in diverse occasioni ha regalato ai tifosi rossoneri esperienze indimenticabili, ma che questa volta vede nascere un’iniziativa dal formato completamente nuovo creato da Skrill.

“È nel nostro DNA offrire alle persone esperienze uniche nei pagamenti digitali grazie a un’ampia gamma di soluzioni innovative, ed è esattamente questo lo spirito alla base della nostra iniziativa #ForzaSkrillan: creare un momento esclusivo per gli appassionati di calcio, in particolare per i tifosi dell’AC Milan, di cui siamo partner ufficiale, dando loro la possibilità di vincere un premio incredibile che Skrill ha messo a disposizione”, ha dichiarato Michael Poetscher, SVP Marketing di Skrill. “Abbiamo ideato un’iniziativa che, partendo dal digitale, si concretizza nel mondo reale e, per chi vive di forti passioni come i supporter di calcio, poter accedere ai giocatori, ai loro miti e agli ambienti dove la loro squadra costruisce le proprie vittorie è sicuramente qualcosa di veramente unico. Senza dimenticare che il vincitore assoluto andrà in trasferta europea insieme al team dell’AC Milan!”.“.