Senza Tonali il Milan soffre: il dato fa riflettere

Nella scorsa stagione e in quella attuale, il Milan ha trovato un autentico leader dentro e fuori dal campo: si tratta di Sandro Tonali. L’ex centrocampista del Brescia rappresenta una vera e propria certezza per mister Pioli, insieme ad Ismael Bennacer forma uno dei reparti migliori in Serie A.

Quando l’azzurro non è presente la formazione rossonera ne risente, come accaduto contro lo Spezia, match nel quale il classe 2000 è subentrato solamente nella ripresa.

Sandro Tonali Milan

Cremonese-Milan: Tonali c’è

Nella gara in programma questa sera, dove il Milan affronterà la Cremonese in trasferta, Tonali si riprenderà il proprio posto in mezzo al campo. Il Diavolo, come sottolineato dallo stesso Pioli in conferenza stampa, non può permettersi di lasciare punti per strada vista la potenza del Napoli di Spalletti.

Che numeri senza il centrocampista

La Gazzetta dello Sport, nell’edizione odierna, ha riportato un dato significativo su Sandro Tonali: senza di lui il Milan perde il 9% di possibilità di vincere una partita. Senza Bennacer i rossoneri perdono addirittura il 13% di possibilità di vincere, ulteriore conferma di un centrocampo fuori dalla media.