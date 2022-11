Milan, un rossonero può partire in prestito a gennaio: due italiane su di lui!

Non solo acquisti, il Milan sta pensando anche alle eventuali cessioni da fare nelle prossime sessioni di mercato. Tra gli indiziati per partire c’è anche un baby talento rossonero: si tratta di Marco Lazetic, classe 2004 arrivato dallo Stella Rossa a gennaio per 4 milioni di euro.

In prima squadra il serbo non conta molti minuti giocati, visto un po’ acerbo dallo stesso allenatore rossonero Pioli. La dirigenza del Diavolo sta pensando seriamente di “fargli fare le ossa” altrove, meglio se in Italia.

Due italiane su Lazetic: chi sono

Secondo quanto riferito da calciomercato.com, su di lui avrebbero messo gli occhi due squadre italiane, Cagliari e Spezia. Un’idea mandarlo in prestito lì, che può diventare qualcosa di più. Mandarlo a giocare formerebbe il giocatore che in una realtà più piccola potrebbe mettere in mostra le sue qualità, in parte mostrate con la Primavera di Ignazio Abate.

Stessa cosa è stata fatta con Lorenzo Colombo che a Lecce sta facendo molto bene dopo l’esperienza in Serie B dello scorso anno con la Spal.