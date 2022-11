Sei qui: Home » News » Milan, Leao ma non solo: anche un altro rossonero convocato per i Mondiali

In casa Milan si deve pensare necessariamente al presente, a come raddrizzare una situazione che ha visto i rossoneri raccogliere soltanto 4 punti nelle ultime tre partite.

Troppo poco per stare al passo di un Napoli che non sembra avere alcuna intenzione di rallentare, e che infatti è già a +8 sui rossoneri secondi in classifica.

Ad alzare il morale di alcuni giocatori rossoneri ci stanno pensando le convocazioni per il prossimo Mondiale in Qatar.

Questa sera è arrivata la bella notizia per Leao, sicuro ormai già da tempo di essere selezionato, e Sergino Dest, protagonista a dire il vero di un inizio di stagione al di sotto delle aspettative.

Mondiali Leao Milan

Leao sulla convocazione: “Un orgoglio”

Il talento portoghese ha subito commentato la notizia della convocazione con un post sul proprio account Instagram:

“Indubbiamente è un momento di orgoglio per me e la mia famiglia, per la prima volta rappresenterò il mio paese in una competizione che tutti i giocatori aspirano a giocare“, ha scritto Leao.

Dest: “Un sogno che si avvera”

Anche Dest, selezionato per la nazionale statunitense, ha commentato la notizia tramite un post su Instagram:

“Essere convocato per il mio primo Mondiale è un sogno che si avvera. Darò tutto per il paese. Andiamo!”

PIERFRANCESCO VECCHIOTTI