Mondiale in Qatar, Morgan Freeman sorprende gli spettatori alla cerimonia d’apertura

Da pochi minuti ha preso il via il Mondiale 2022 con la sfida inaugurale tra il Qatar padrone di casa e l’Ecuador. Nel prepartita è andata in scena una cerimonia di apertura degna di nota, paragonabile a quelle realizzate per le Olimpiadi. Tra i vari ospiti presenti, a sorpresa, c’era anche Morgan Freeman.

Freeman ha dialogato brevemente con un youtuber giovanissimo, disabile, con il pubblico che ha ascoltato in silenzio e centinaia di piccole luci accese sulle tribune. Dopo di che spazio ai canti e le coreografie che Balich ha voluto per rappresentare la “linea” ininterrotta che unisce tutti gli essere umani e il Qatar, da parte sua, ha voluto sottolineare l’unione tra il passato ed il presente del Paese.

Morgan Freeman Mondiali Qatar

Le parole di Freeman

L’attore statunitense ha espresso un breve pensiero nel corso dell’evento, questo un piccolo estratto: “C’è un filo conduttore di speranza, giubilo e rispetto”.

Successivamente è intervenuto anche l’emiro del Qatar Al Thani per dare il via al torneo. Lo spettacolo nella cerimonia di apertura c’è stato, con esso anche la sorpresa di Morgan Freeman, pietra miliare del cinema mondiale. Ora la speranza degli appassionati di calcio è che possa esserci anche sul rettangolo di gioco.