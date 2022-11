Il Milan al lavoro per il dopo Leao: il sostituto costa 100 milioni!

Il Milan continua a lavorare per il futuro di Leao ma, nonostante in più occasioni il giocatore ha dichiarato di trovarsi molto bene a Milano, il rinnovo del contratto (in scadenza nel 2024) è tutt’altro che scontato. Maldini e Massara avrebbero offerto al talento portoghese un prolungamento di contratto fino al 2027 che lo porterebbe a guadagnare circa sette milioni di euro.

Il nodo cruciale rimane ancora la grana con lo Sporting Lisbona; l’attaccante vorrebbe che il club rossonero pagasse quei 16,5 milioni d’indennizzo alla squadra portoghese al posto suo.

Mudryk Milan Leao

CALCIOMERCATO MILAN, IL NOME PER IL DOPO LEAO

Con il futuro di Leao ancora tutto da scrivere, il Milan ha iniziato a sondare sul mercato dei possibili sostituti. Un profilo che piace molto alla società rossonera è quello di Mykhaylo Mudryk, classe 2001, esterno offensivo ucraino dello Shakhtar Donetsk. In stagione ha già totalizzato 9 gol e 8 assist in 17 partite tra campionato e Champions League, una vera forza della natura in grado di saltare l’uomo con grande facilità ed essere una sentenza in zona gol.

Secondo ‘The Athletic‘ la valutazione del giocatore è di 100 milioni di euro, una cifra esorbitate che Maldini e Massara non hanno alcuna intenzione di spendere.