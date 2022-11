“Non mi sento solo proprietario”, parole dolcissime di Cardinale per il Milan

Qualche giorno fa il patron del Milan Gerry Cardinale era stato fotografato a Sidney davanti ad un van particolare, con sopra i simboli della Curva Sud.

Oggi la Gazzetta dello Sport ha rivelato il motivo per cui il massimo dirigente rossonero si trovasse in Australia.

Cardinale ha partecipato alla conferenza ‘Sohn Hearts & Minds Investment Leaders’, evento di fund raising sulla ricerca medica. Il dirigente ha poi rilasciato alcune dichiarazioni al The Australian.

Di seguito le sue parole:

Cardinale Milan

SULLO SPORT: “Per me è come un ammortizzatore in grado di resistere alla disintermediazione tecnologica. I nuovi modi di fruizione non ne cambiano il valore”.

Parlando poi più specificatamente del calcio, Cardinale lo ha definito come “partnership tra pubblico e privato”, perché i club hanno spesso una storia ultracentenaria e sono integrati nelle loro comunità.

“Milan? Sono come un custode”

Infine ha dedicato parole dolcissime per il suo Milan, affermando: “Oltre che come proprietario a tutti gli effetti io sono impegnato come custode del Club“.