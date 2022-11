Onana sfida Maignan: lo ha detto su Milan-Inter!

Il portiere dell’Inter Andre Onana ha rilasciato un’intervista per Sportweek: tra gli spunti anche una sfida lanciata al rivale portiere del Milan Mike Maignan.

Onana così su Maignan, le parole:

“Ci conosciamo bene, ci siamo già sfidati in Europa e anche io non vedo l’ora che arrivi quel giorno, sia perché lui è un grande rivale sia perché il derby di Milano è una partita unica per atmosfera, passione, prestigio“.

Maignan

L’estremo difensore nerazzurro ha poi così commentato la rincorsa da fare al Napoli che coinvolge anche il Diavolo di Stefano Pioli: “Dobbiamo stare tranquilli, ma nello stesso tempo ammettere che non siamo partiti bene. Le cose, però, cambiano in fretta, nella vita e nel calcio, e abbiamo la fortuna che questa volta i campionati sono due e non possiamo sapere se alla ripresa il Napoli sarà ancora come adesso. Ma, intanto, nell’ultimo periodo abbiamo definitivamente rialzato la testa e mostrato a tutti che siamo forti per davvero. Arriviamo così a febbraio e poi chissà…”.