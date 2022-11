Dato curioso su Stefano Pioli: solo Gasperini davanti a lui

Stefano Pioli ha conquistato tutti i tifosi da quando si è accomodato sulla panchina del Milan. Il tecnico è riuscito a costruire una squadra vincente e sopratutto ha riportato il club a vincere lo scudetto dopo 11 anni.

Oggi, però, secondo quanto riportato dalla Gazzetta Dello Sport l’allenatore del Milan è riuscito a raggiungere un gran bel traguardo.

Pioli Milan

Dopo Gasperini, Pioli è l’allenatore più longevo

Stando a questa curiosa statistica, infatti, Stefano Pioli è il secondo allenatore più longevo della Serie A. Meglio di lui soltanto Gian Piero Gasperini che, ricordiamo, siede sulla panchina dell’Atalanta dal 2016. Nulla da fare, invece, per gli allenatori di Inter, Juventus, Lazio, Napoli e Roma che sono arrivati tutti dopo Pioli e ovviamente di Gasperini.

L’avventura in rossonero di mister Pioli, invece, ebbe inizio nel lontano 2019. Da quel momento in poi non ha più lasciato Milanello e, dopo la conquista della Serie A, adesso non ha alcuna intenzione di fermarsi.

Nicola Morisco