Portogallo, Leao non ha dubbi: l’ha detto subito dopo il successo sul Ghana!

Partito dalla panchina, subentrato a Ruben Neves, sono bastati tre minuti a Rafael Leao per sbloccarsi con la maglia della nazionale portoghese.

Prima di oggi, infatti, il giocatore del Milan non era ancora andato in gol, ma subito dopo l’ingresso in campo ha avuto l’occasione di mettere anche la sua firma sul successo del Portogallo contro il Ghana.

Proprio grazie alle reti di Leao, Ronaldo e Joao Felix è cominciata con una vittoria l’avventura al Mondiale del ct Santos, che da oggi sa di poter contare anche sull’attaccante rossonero per il cammino della squdra nella competizione.

Leao Portogallo Mondiale

Leao soddisfatto: “Ghana veloce, ma abbiamo fatto un bel lavoro”

Intervenuto ai microfoni della Rai, è stato proprio il portoghese a commentare la vittoria nell’esordio al Mondiale, visibilmente soddisfatto per la prestazione del club: “Sono molto contento per aver vinto questa partita. Penso che abbiamo meritato la vittoria, controllando la palla“.

“C’era davanti una squadra con giocatori molto veloci – ha aggiunto – ma abbiamo fatto bene e siamo felici“.

Il prossimo match che attende il Portogallo è quello in programma il prossimo 28 novembre contro l’Urugay.

Gabriella Ricci