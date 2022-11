Svelata la volontà di Leao sul rinnovo col Milan: le ultime

Rafael Leao, forse la stella più luminosa del Milan targato Stefano Pioli, andrà in scadenza di contratto nel 2024.

La scorsa stagione, il talento portoghese è stato premiato come miglior giocatore della Serie A attirando su di se l’attenzione dei maggiori club europei. Il giocatore si trova in questo momento con la sua nazionale in Qatar per il Mondiale ed ha già realizzato una rete.

Leao, aria di rinnovo?

La volontà di Leao sul rinnovo di contratto

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ci saranno aggiornamenti sul rinnovo di contratto di Leao con il Milan subito dopo il Mondiale.

Il giocatore ha più volte ribadito di trovarsi molto bene a Milano e di aver la volontà di proseguire la sua carriera con la maglia rossonera.

Queste le parole di Leao al termine della partita contro l’Uruguay: “Il Milan e il contratto? Sono contento e orgoglioso, ora devo stare concentrato sul Mondiale, parlerò con il Milan appena arrivo. Già prima del Mondiale abbiamo svolto una riunione per il rinnovo di contratto ed è stata positiva“:

Si respira molta fiducia nell’ambiente, nonostante la grana con lo Sporting Lisbona non sia ancora stata sistemata. La strada è tracciata: ora, al Milan, non resta che trovare l’accordo definitivo con il fenomeno portoghese per continuare a vincere e crescere insieme.