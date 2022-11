Il giornalista snobba i rossoneri: “Il Milan è senza gioco!”

In casa Milan la concentrazione è alta in vista della partita di domani sera contro il Salisburgo.

Sarà una partita da dentro o fuori, dove basterebbe un pareggio ai rossoneri per raggiungere gli ottavi di finale di Champions League e entrare a far parte delle sedici più forti d’Europa.

Inoltre, oltre all’importanza della gara per la posta in palio, i rossoneri devono cercare di rialzarsi subito, dopo il ko in campionato contro il Torino.

A parlare della situazione proprio in Campionato ci ha pensato ieri sera, a Calciomercato.com, l’esperto giornalista Mario Sconcerti.

Sconcerti: “Inter unico avversario del Napoli!”

“La fuga del Napoli è già importante, questo è certo. In questo momento credo che il Napoli abbia un solo avversario, l’Inter. E’ la squadra più completa e si è ritrovata. Però è distante 8 punti e non sono pochi“.

Sul Milan, invece, dice: “Il Milan ha un grosso problema, non ha nessuno là in mezzo che faccia gioco. Quando ha smesso di farlo Bennacer non c’è stato più nessuno. Al di là delle due grandi occasioni da gol di Leao, nei primi sei minuti di gioco contro il Torino, il Milan non è mai riuscito a costruire un’azione. La verità è che non ha sostituito Kessie e che De Ketelaere sta rendendo meno del previsto. Quello del Milan è un problema strutturale”.