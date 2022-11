Serie A Femminile, Milan beffato nel finale: com’è finita la gara contro il Como

Dopo la lunga sosta per le nazionali torna in scena la Serie A Femminile, che nella giornata di oggi ha visto il Milan di Maurizio Ganz impegnato nel match contro il Como di Sebastian De La Fuente.

La sfida del Vismara è stata presentata in casa rossonera dalla calciatrice Małgorzata “Gosia” Mesjasz, che ai canali ufficiali del club ha detto: “Contro il Como sarà una sfida molto difficile, giocando dopo la pausa nazionali abbiamo avuto poco tempo per prepararla tutte insieme. Sappiamo che non sarà facile, giocheremo in casa e vogliamo conquistare i tre punti“.

Come riportato da Milan Tv, ad assistere alla gara c’era anche l’attuale CEO del Milan Ivan Gazidis, che il prossimo 5 dicembre lascerà la squadra, ma che da sempre si è mostrato vicino al mondo del calcio femminile.

Milan Como Serie A Femminile

Beffa per il Milan nel finale: pareggio di Rizzon al 93′

Attualmente 5° a quota 15 punti in classifica, il Milan si è imposto con il risultato finale di 3-1 sul Como, che occupando il penultimo posto ha una situazione sicuramente più complicata.

Alla doppietta messa a segno da Thomas, al 40′ ha risposto Karlenas, che ha accorciato le distanze sui padroni di casa, ma alla ripresa è stata la centrocampista Fusetti a riportare le rossonere in vantaggio.

Dopo il gol nell’ultimo quarto d’ora di Beccari, è arrivata anche la rete del pari segnata da Rizzon, che al 93′ ha strappato la vittoria alle ragazze di Ganz regalando un punto importante alla sua squadra.

Gabriella Ricci