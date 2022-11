Sosta Mondiale, amichevoli e ritiro: il programma del Milan

Il Milan ha chiuso il suo 2022 con una grande vittoria, per 2-1 contro la Fiorentina a San Siro. Tra diverse polemiche per l’arbitraggio, i rossoneri portano a casa 3 punti chiave per la rincorsa al Napoli, molto distante, ma comunque non irraggiungibile. Ora la sosta per il mondiale dove i rossoneri vedranno impegnati ben 7 dei propri giocatori; la ripresa avverrà solo il 4 Gennaio.

Milan sosta Nazionali

I programmi durante la sosta

I 7 giocatori impegnati al mondiale saranno T.Hernandez e Giroud (Francia), Leao (Portogallo), Kjaer (Danimarca), De Ketelaere (Belgio), Ballo-Tourè (Senegal) e Sergino Dest (USA). Per gli altri sarà tempo di vacanze da oggi fino al 1 Dicembre, quando i rossoneri riprenderanno gli allenamenti a Milanello. Il 10 è prevista la partenza verso Dubai fino al 20 Dicembre. Durante la tournèe i rossoneri disputeranno due amichevoli contro Liverpool e Arsenal. Poi le vacanze natalizie e la stagione riprenderà tra natale e l’epifania con il primo impegno ufficiale fissato al 4 gennaio, dove i rossoneri affronteranno la Salernitana a l’Arechi.