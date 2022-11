Theo nella storia della Francia ai Mondiali: ha appena fatto un record!

Theo Hernandez è sceso in campo dal primo minuto in Francia-Danimarca. Il terzino del Milan ha offerto una prestazione di assoluto livello, come già accaduto nella prima uscita del torneo disputata contro l’Australia. In quella circostanza il rossonero era subentrato al posto del fratello Lucas.

In entrambe le circostanze ha risposto in maniera importante alla chiamata del commissario tecnico.

Theo Hernandez Francia Mondiali

Doppio assist per Theo

Nel match contro la formazione australiana ha messo a segno, nel corso del primo tempo, l’assist vincente per la rete del momentaneo pareggio siglata da Adrien Rabiot. Nella giornata di oggi, al minuto 61, si è ripetuto fornendo il passaggio decisivo a Mbappe che ha messo a segno il gol del vantaggio per i transalpini.

Nella storia della Francia

Stando a quanto riportato da Opta sul proprio profilo Twitter, Theo Hernandez è il primo calciatore della Francia a fornire un assist per due gare consecutive nella storia dei Mondiali. ll dato prende in considerazione tutte le edizioni andate in scena dal 1966 ad oggi.