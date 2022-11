Milan, Sandro Tonali incontra i tifosi: data e orario

Il Milan, con un comunicato ufficiale, fa un bel regalo di Natale anticipato a tutti i suoi tifosi, si perchè il 6 dicembre, tutti i rossoneri, potranno incontrare Sandro Tonali, in carne ed ossa, grazie ad un evento organizzato presso Casa Milan Store.

L’evento, avrà però una capienza limitata, infatti solo i primi 50 tifosi che arriveranno per primi, nel luogo dell’evento potranno incontrare il giocatore.

Oltre, ai 50 tifosi, altri 20 posti saranno riservati per chi parteciperà al programma PUMA RE:JERSEY.

Tonali incontro tifosi

Milan, Tonali incontra i tifosi

Di seguito l’annuncio, contenente tutte le varie info:

“Sandro Tonali incontrerà i tifosi a Casa Milan il 6 dicembre alle ore 15.00*!

I primi 50 tifosi che si presenteranno al Casa Milan Store avranno la possibilità d’incontrare il nostro numero 8 e di farsi autografare i loro prodotti ufficiali preferiti. I 50 biglietti disponibili saranno distribuiti all’ingresso dello Store martedì stesso, a partire dalle 10.00. Per poter partecipare all’incontro sarà obbligatorio indossare una mascherina FFP2.

Per avere la possibilità d’incontrare il centrocampista rossonero, saranno inoltre riservati ulteriori 20 posti a coloro che a partire da oggi, fino a esaurimento posti, parteciperanno al programma PUMA RE:JERSEY!

Partecipare a PUMA RE:JERSEY è semplicissimo: basta recarsi al Casa Milan Store e riciclare un proprio vecchio indumento che verrà utilizzato per la produzione di nuove maglie. Tutti i capi di qualsiasi brand sono ben accetti, purché siano stati lavati e siano composti al 100% da poliestere (non verranno accettati, invece, indumenti intimi, calze, scarpe e costumi da bagno). I capi non idonei rimarranno a disponibilità della onlus Vesti Solidale, che ne disporrà per i propri progetti a supporto di persone e famiglie in situazioni di forte disagio sociale.

Cosa aspetti? Vieni al Casa Milan Store e assicurati uno dei posti riservati grazie a questa iniziativa.”