Le condizioni di Tonali dopo l’infortunio: ci sarà con l’Austria? Le ultime

Durante l’amichevole di ieri sera contro l’Albania Sandro Tonali ha dovuto lasciare il campo per un brutto infortunio, almeno apparentemente.

Durante i primi istanti della caduta la preoccupazione era tanta, considerando il modo in cui è caduto dopo essere saltato per provare a prendere il pallone di testa.

Il centrocampista rossonero si è recato a una clinica di Tirana per effettuare i primi accertamenti e le condizioni sono rassicuranti.

Tonali lascia Coverciano: niente Austria per lui

Getty Images, Tonali, Italia, infortunio

Tornato a Coverciano con la squadra, Tonali sta bene. Nonostante ciò, stando quanto appreso da Gianluca Di Marzio, dopo pranzo lascerà il ritiro della Nazionale, rientrando a Milano.

Il centrocampista del Milan, quindi, non parteciperà alla partita contro l’Austria.

Avrà tempo per riposare e riprendersi del tutto, anche se, come detto, nessun infortunio grave per lui.

Gli esami strumentali, infatti, non hanno evidenziato alcuna lesione, si è trattato solo di una botta. Nessun problema quindi per il centrocampista, che, tornato a Coverciano nella notte, lascerà comunque il ritiro della Nazionale