Ultim’ora – Si ferma in allenamento: in dubbio per Milan-Fiorentina!

Manca sempre meno all’ultima sfida del 2022 del Milan, prima della lunga sosta dovuta allo svolgimento del Mondiale in Qatar.

Gli uomini di Stefano Pioli sono chiamati a riscattarsi dopo il brutto pareggio per 0-0 contro la Cremonese nell’ultimo turno infrasettimanale.

Non sarà facile, però, per il Diavolo, che domenica alle ore 18:00 dovrà affrontare una Fiorentina reduce da ottime prestazioni, che proverà in ogni modo a strappare qualche punto ai rossoneri.

Milan-Fiorentina, un titolare di Pioli a rischio per il match

Dopo essere stato costretto a fare a meno di Olivier Giroud e Theo Hernandez nella trasferta di Cremona, Stefano Pioli potrà contare nuovamente sui due francesi per la sfida contro la Viola. Non ci sono soltanto buone notizie, però, per il tecnico rossonero.

Messias, infortunio, Milan-Fiorentina

Nel corso dell’allenamento odierno, come riportato da Sky, Junior Messias si è fermato per un problema muscolare.

Al momento non c’è ancora nulla di deciso, però è molto probabile che l’ala brasiliana possa aver concluso in anticipo il suo 2022 con la maglia del Milan.

L’ex Crotone verrà valutato nuovamente nella giornata di domani ma, nel caso in cui non dovesse farcela, il suo posto verrà preso da uno tra Charles De Ketelaere e Rade Krunic.