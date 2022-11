Vieri e il pronostico su Giroud: “Accadrà durante il Mondiale”

Protagonista con una doppietta all’esordio della sua Francia, già qualificata agli ottavi del Mondiale, Olivier Giroud sta dicendo la sua anche lontano dai colori rossoneri.

Con la vittoria di ieri contro la Danimarca, arrivata grazie alle due reti messe a segno da Kylian Mbappé, la nazionale francese è infatti l’unica finora ad essersi guadagnata la qualificazione aritmetica alla prossima fase della competizione, e adesso mette nel mirino il prossimo match contro la Tunisia, in programma mercoledì alle 16:00.

Giroud Francia Mondiale

Vieri sicuro: “Giroud sarà il capocannoniere del Mondiale”

Con i suoi 5 gol in Serie A e 4 in Champions League, dopo la cavalcata scudetto della scorsa stagione di cui è stato protagonista, Giroud si è dimostrato indispensabile per i successi della squadra anche in questa prima parte di stagione.

Il campionato ripartirà a gennaio, subito dopo l’inizio del nuovo anno, ma per ora è ancora tempo di Mondiale e lo sa bene l’ex attaccante Cristian Vieri, che intervenuto alla BoboTv ha fatto un pronostico sul rendimento del centravanti rossonero nella competizione.

“Giroud sarà il capocannoniere del mondiale, la Francia crea tanto e potrà fare ancora 3/4 gol” ha detto sicuro.

Gabriella Ricci