Demetrio Albertini, ex centrocampista di Milan e Barcellona, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport, e ha voluto soffermarsi sul campionato, in particolare sulla situazione attuale del Milan di Stefano Pioli.

Nella prima parte di campionato, i rossoneri hanno dovuto fare a meno di diversi giocatori molto importati, quali Maignan, Calabria, Saelemaekers e Ibrahimovic.

Nella seconda parte di campionato, però, il Milan, dovrebbe riuscire a recuperarli, giocatori così, ad un certo punto della corsa possono rivelarsi fondamentali per la lotta scudetto.

Albertini Dichiarazioni Milan

Albertini lo ha detto sul Milan

Di seguito le sue dichiarazioni:

Sui Recuperi:

“Un plus che aggiungerà valore, una piccola svolta per la ripresa. Il recupero di Maignan è fondamentale”.

Sul Calciomercato dei rossoneri:

“Con giocatori come Ziyech e Aouar si prova ad anticipare le mosse dell’estate, è una strategia intelligente. E se chi arriva si inserirà rapidamente…”.

In ottica scudetto:

“Mi piacerebbe rivederlo più continuo nel gioco durante la stessa partita: un Milan sempre dentro ai match ha le carte in regola per il bis Scudetto”.

Sulla ripresa del campionato:

“Che campionato rivedremo? Ne inizierà uno tutto nuovo. La pausa potrebbe anche aver spezzato il ritmo a chi andava a tutta, come il Napoli, e il Milan potrà approfittarne, staremo a vedere. Quel che è certo è che i primi turni di gennaio conteranno tantissimo: se perdi terreno alla ripresa non hai più tempo per recuperare. Immaginate un’altra falsa partenza della Juve: sarebbe fuori dai giochi”.

Tatiana Digirolamo