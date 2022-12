Attento Milan, Bennacer nel mirino di due big inglesi: la situazione

Il rinnovo di Ismael Bennacer, oltre a quello di Leao, è una priorità per il Milan. Il centrocampista algerino in questi primi mesi di stagione sembra essere esploso definitivamente: da molti è descritto come il geometra della squadra rossonera, che senza proferire molte parole è diventato un vero e proprio leader, spesso imprescindibile.

Nei giorni scorsi era uscita una notizia che, come raccontato da calciomercato.com, riguardava la fine del suo rapporto con l’ex agente Sissoko e il passaggio presso l’agenzia di Enzo Raiola, fratello dello storico procuratore Mino. La volontà dell’Empoli non è però cambiata: vuole rinnovare con i rossoneri confermandolo anche alla dirigenza composta dal duo Maldini-Massara.

Maldini e Massara

La richiesta è di 4.5/5 milioni all’anno, cifra sulla quale il club sta ragionando. Di certo bisognerà affrettare la propria mossa poiché alla finestra osservano attentamente la situazioni alcuni club importanti come Chelsea e Arsenal, come riferito sempre da calciomercato.com. Già durante la prossima settimana è previsto un primo incontro tra le parti per chiarire la situazione.