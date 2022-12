Sei qui: Home » News » Brahim Diaz out contro il Lumezzane: svelato il motivo dell’assenza

Il Milan ha giocato la sua prima amichevole nel corso di questa sosta imposta al campionato per dare spazio ai Mondiali di Qatar 2022. L’avversaria odierna è stato il Lumezzane, squadra che milita in Serie D e che per la prima volta nella storia affrontava i rossoneri.

Nonostante un po’ di fatica e una formazione rimaneggiata per forza di cose a causa dell’assenza dei nazionali, il Milan ha portato comunque a casa il successo. Nel 3-2 finale sono da segnalare le reti di Yacine Adli, Gabriele Alesi e Victor Eletu.

Brahim Diaz, il motivo dell’assenza contro il Lumezzane

Da segnalare l’assenza del numero 10 rossonero, Brahim Diaz, che non ha giocato la prima amichevole della preparazione che porterà alla seconda parte di stagione. Un’assenza che ha fatto preoccupare i tifosi rossoneri.

Come riportato da Tuttosport il trequartista spagnolo è stato tenuto precauzionalmente a riposo dopo gli intensi carichi di lavoro sostenuti nella prima settimana di allenamenti a Milanello.

L’allenamento della mattina infatti era stato particolarmente pesante e si è deciso di tenerlo a riposo