Calciomercato Milan, due opzioni per il futuro di Bakayoko

La seconda esperienza di Bakayoko al Milan non è andata sicuramente secondo i piani. Arrivato nuovamente in prestito dal Chelsea ha visto il campo con il contagocce ed è stato sin da subito escluso dai piani tattici di mister Stefano Pioli.

Bloccato a centrocampo dalle garanzie Tonali e Bennacer, ma anche dal nuovo arrivato Tommaso Pobega o dal jolly Rade Krunic, sembrerebbe destinato a lasciare i rossoneri nella prossima sessione di calciomercato.

Bakayoko Calciomercato Milan

Olympiacos o Adana Demirspor per Bakayoko

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbero due le piste possibili per il centrocampista francese. L’ipotesi riscatto per il Milan è impossibile, dato che l’obbligo sarebbe scattato al raggiungimento 10 presenze da almeno 45 minuti. Per questo le opzioni sarebbero solamente quelle estere legate ad Olympiacos o Adana Demirspor.

Il giocare, stando a quanto affermato dalla rosea, sarebbe ancora titubante. Per lui resta ancora in piedi la possibilità di restare altri sei mesi in Italia per poi fare ritorno a Londra direttamente a giugno.