Calciomercato Milan, cambia il futuro di Brahim Diaz: notizia dalla Spagna!

In Primavera, il Milan dovrà prendere una decisione in merito al futuro di Brahim Diaz.

Il club rossonero incontrerà il Real Madrid per capire se esistono margini o meno per la permanenza del fantasista spagnolo.

Foto: Getty Brahim Diaz Milan Calciomercato futuro

In Spagna sicuri: “Il Milan non ha l’opzione di riscatto per Brahim Diaz”

Dalla Spagna arriva una notizia in merito al futuro di Brahim Diaz.

Secondo quanto riferito da AS, pare che il Milan non abbia nessuna opzione di riscatto, motivo per cui al termine del prestito (il 30 giugno), Diaz farà ritorno a Madrid.

Nel frattempo, si legge, il Real Madrid starebbe monitorando le prestazioni del fantasista spagnolo in maglia rossonera e, pare, sia rimasto soddisfatto da quanto visto.

Futuro Brahim Diaz, cosa può succedere

Secondo quanto riferito da AS, al termine della stagione Brahim Diaz farà ritorno a Madrid, dopo il prestito al Milan.

Secondo il quotidiano, il club rossonero non vanta nessuna opzione di riscatto sul fantasista spagnolo (che ha un contratto col Real Madrid fino al 2025) motivo per cui il futuro è tutto da scrivere.

I blancos sono soddisfatti della crescita di Diaz al Milan, tuttavia resta da capire se questo aspetto possa essere decisivo per l’eventuale conferma del giocatore nella rosa di Ancelotti nella prossima stagione.

Il Milan, dal canto suo, proverà ad aprire un dialogo col Real Madrid per capire l’esistenza o meno di eventuali margini per trattare la conferma di Diaz in rossonero.