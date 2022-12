Milan a caccia di un attaccante: affare da 35 milioni!

Per il prossimo mercato estivo, il Milan sarebbe interessato ad un giocatore che ha brillato in Qatar per completare il reparto offensivo.

L’attaccante in questione, stando alle ultime indiscrezioni di Repubblica, sarebbe il francese Randal Kolo Muani, connazionale di Oliver Giroud e Theo Hernandez. Ai Mondiali, il giocatore dell’Eintracht Francoforte è stato una delle migliori sorprese di Bleus, contribuendo con un gol in semifinale e un assist.

Nella finale contro l’Argentina, Kolo Muani è entrato al 41° minuto del primo tempo, nel doppio cambio che ha visto coinvolto anche l’attaccante rossonero, quando il risultato era già sul 2-0 per gli avversari.

Il suo ingresso in campo ha contribuito all’insperata rimonta della Francia e, ovviamente, sarebbe stato ancora più cruciale se fosse riuscito a concludere in rete l’ultima occasione avuta a tu per tu con Emiliano Martinez nei secondi finali dei tempi supplementari. El Dibu lo ha incantato e si è andati ai rigori. L’attaccante classe ’98 ha poi superato il portiere dell’Aston Villa dagli undici metri, ma ciò non è bastato per evitare la sconfitta contro Messi e compagni.

Nonostante l’errore al 120°, il rendimento generale di Kolo Muani nella competizione è stato comunque più che positivo. Ragion per cui, il club tedesco ha alzato a 35 milioni l’offerta minima richiesta per il suo cartellino. La loro intenzione sarebbe, in ogni caso, di trattenerlo fino al termine dell’attuale stagione.

Il Milan monitora la situazione con attenzione viste le poche garanzie date per il futuro da Divock Origi e Zlatan Ibrahimovic. Pertanto, Maldini e Massara attenderanno eventuali aperture da parte dell’Eintracht per provare a raggiungere un accordo.

Ruggero Gambino