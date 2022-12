Calciomercato Milan, il papà conferma la trattativa: “Ci hanno contattato”

Ferdi Erenay Kadioglu è un giovane talento turco, classe ’99 del Fenerbahce, che in questi mesi ha attirato l’attenzione di molti club europei tra cui il Milan e il Napoli, stando alle notizie trapelate negli ultimi tempi.

Queste notizie sono state confermate dal padre-agente di Kadioglu in una recente intervista ai microfoni di Hurriyet.

Calciomercato Milan, il padre di Kadioglu conferma la trattativa

Il padre-agente di Kadioglu, centrocampista del Fenerbahce, ha infatti confermato le voci che lo vedevano attualmente in trattativa con Napoli e Milan:

“Il Napoli e il Milan ci hanno già contattato, ci fa piacere l’interesse di questi big club, ma la priorità per ora è restare in Turchia. Lui vuole vincere il campionato e valuteremo altre mete solo con l’ok del Fenerbahce”.

Calciomercato Milan Kadioglu

Calciomercato Milan, il padre di Kadioglu svela il suo futuro

Nonostante gli apprezzamenti da parte del giocatore e del padre per gli interessamenti dei due top club italiani, il futuro di Kadioglu, almeno per questa stagione, sembra essere in Turchia al Fenerbahce per puntare alla conquista del titolo nazionale.

Giacomo Pio Impastato