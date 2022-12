Calciomercato, la rivelazione a sorpresa: “Enzo Fernandez aveva detto subito sì al Milan!”

Martin Guastadisegno, l’intermediario della trattativa, ha rivelato che Enzo Fernandez è stato molto vicino al Milan durante la scorsa estate.

Il procuratore ha svelato questo retroscena sul possibile approdo in Italia del centrocampista campione del mondo con l’Argentina in un’intervista concessa ai microfoni di Tuttomercatoweb. Lo stesso Guastadisegno ha poi spiegato anche il motivo per cui si chiuse tutto con un nulla di fatto:

“I contatti col Milan iniziarono a marzo e a maggio Geoffrey Moncada andò persino in Argentina per parlare col giocatore e vederlo giocare dal vivo. Enzo avrebbe accettato di corsa, voleva l’Italia e disse subito sì alla possibilità di trasferirsi in rossonero. Su di lui c’era anche la Fiorentina che, però, proprio come i rossoneri, non ha presentato offerte. Alla fine è andato in Portogallo, ma sono convinto che, se il Benfica avesse aspettato ancora un po’, dall’Italia l’offerta sarebbe arrivata, specialmente dal Milan che ha mostrato un grande interesse e probabilmente aveva bisogno solo di un altro po’ di tempo per formulare la sua proposta. È stato davvero vicino, davvero un peccato”