Calciomercato Milan, rivoluzione sulla trequarti: una cessione per far posto a Ziyech

Junior Messias ha superato definitivamente Alexis Saelemaekers nelle gerarchie rossonere. In estate il brasiliano era fortemente voluto dal Monza, ma il Milan gli ha garantito piena fiducia. Nelle ultime quattro partite giocate prima della sosta è sempre partito titolare rimanendo in campo per tutti i novanta minuti nella metà delle gare. L’ex Crotone ha anche definitivamente conquistato la fiducia di Stefano Pioli, che su di lui ha parlato così: “Quest’anno lui e Bennacer mi hanno impressionato molto“

Milan sul mercato, arrivo sulla trequarti?

Nonostante ciò nel mercato di gennaio, può arrivare qualcuno. Qualcosa può cambiare e il nome più caldo in entrata rimane quello di Hakim Ziyech del Chelsea. Se il Milan dovesse affondare il colpo per il marocchino del Chelsea, potrebbe chiudere un’operazione anche in uscita, a quel punto non è escluso che il sacrificato possa essere proprio Messias. Il brasiliano ha il cartellino del costo di 6 milioni circa e interessa a diverse squadre di Serie A. Il Milan al momento non se ne vuole privare ma tutto dipenderà dalle netrate.