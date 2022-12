Nazionale, un giocatore del Milan convocato per lo stage a Coverciano

In casa Milan si continua a lavorare per arrivare nelle migliori condizioni possibili al rientro in campo dopo la lunga sosta per il Mondiale.

I rossoneri, a meno 8 dal Napoli capolista, dovranno compiere una mezza impresa per provare a ribaltare la situazione e confermarsi Campione d’Italia dopo la vittoria dello scorso anno.

Non sarà facile per i ragazzi di mister Pioli, che sicuramente avrà bisogno dell’aiuto di tutti se vuole tentare l’impresa.

Gabbia stage Nazionale

Nazionale, anche Gabbia convocato per il prossimo stage

A Pioli, come detto, servirà l’aiuto di tutti: anche di Matteo Gabbia, al quale la convocazione di Roberto Mancini per il prossimo stage della Nazionale non farà di certo male.

Un attestato di stima importante per il giovane difensore rossonero, che nelle 4 stagioni al Milan ha dimostrato sempre una certa affidabilità: sia fuori che dentro al campo.

Quest’anno per Gabbia, in meno di metà stagione, già 10 presenze: non male se pensiamo che davanti a lui ci sono difensori di alto livello come Kalulu, Kjaer e Tomori.

PIERFRANCESCO VECCHIOTTI